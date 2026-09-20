Финансист оценила перспективы рубля после завершения выборов

Геополитические события способны быстро изменить ситуацию на валютном рынке Итоги выборов, по оценке генерального директора "Альфа-Форекс" Гузель Проценко, сами по себе не должны вызвать резких колебаний курса рубля.
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