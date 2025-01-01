Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мэр Нового Орлеана назвала терактом наезд машины на толпу

Мэр Нового Орлеана назвала терактом наезд машины на толпу

Мэр Нового Орлеана в США Латойя Кантрелл назвала наезд машины на толпу террористической атакой. «Мы знаем, что город Новый Орлеан пострадал от террористической атаки», - заявила глава города в эфире телеканала CNN.

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