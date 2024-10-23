МИД КНР: Китай продолжит оптимизировать безвизовую политику

Пекин, 22 октября /Синьхуа/ -- Китайские власти во вторник пообещали продолжить усилия по оптимизации безвизового режима и других соответствующих политик и мер, чтобы сделать пребывание иностранцев в Китае более комфортным.
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