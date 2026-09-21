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Guardian: Бёрнем призовёт Трампа завершить конфликт с Ираном на ГА ООН

Guardian: Бёрнем призовёт Трампа завершить конфликт с Ираном на ГА ООН

Британский премьер Энди Бёрнем хочет на встрече с лидером Соединённых Штатов Дональдом Трампом на Генассамблее ООН призвать Вашингтон завершить конфликт с Ираном.

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