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Титов о матче за Суперкубок: «Спартак» не раз показывал, что играет на равных, а где-то и переигрывает «Зенит». Стадион в Нижнем Новгороде процентов на 70 будет спартаковский»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча против « Зенита » за OLIMPBET Суперкубок России .

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