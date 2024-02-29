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Треть уже подбита. БМП Bradley не стали для ВСУ чудодейственным оружием

ВСУ потеряли уже 68 переданных им американских БМП Bradley, пишет The National Interest. Всего украинцы получили около 200 таких машин, но только половина из них задействованы на поле боя – остальные предназначены для обучения личного состава или экстренной замены.

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