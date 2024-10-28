Реформа ООН, предложенная президентом Путиным, имеет поддержку со стороны Индии, Китая, Латинской Америки и стран Африки, что больно бьёт по амбициям Украины изолировать главу российского государства на международной арене.
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