«Вы вандалы»: Захарова об осквернении могил советских солдат в Нидерландах

Европейские власти сделали все, чтобы превратить вандализм в их странах в норму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя осквернение могил советских воинов в Нидерландах.
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