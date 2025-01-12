Есть «тревожные звоночки»: как знакомиться в Сети, чтобы найти любовь, а не проблемы

Сайты знакомств все больше завоевывают популярность среди людей, которые ищут вторую половинку. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, можно ли обрести настоящую любовь в Сети, насколько это безопасный способ создания отношений и какие «тревожные звоночки» указывают на, что встречу с новым знакомым лучше отменить.
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