Есть «тревожные звоночки»: как знакомиться в Сети, чтобы найти любовь, а не проблемы

Сайты знакомств все больше завоевывают популярность среди людей, которые ищут вторую половинку. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, можно ли обрести настоящую любовь в Сети, насколько это безопасный способ создания отношений и какие «тревожные звоночки» указывают на, что встречу с новым знакомым лучше отменить.