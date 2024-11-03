Никола Йокич был близок к трипл-даблу (27+16+9) в победной игре с «Ютой»

Центровой Никола Йокич был близок к трипл-даблу. На его счету 27 очков, 16 подборов и 9 передач при 10 точных из 18 бросков с игры, 3 из 4 трехочковых и 4 из 4 штрафных.
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