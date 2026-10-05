В Киеве коллапс, Зеленский в замешательстве, киевляне в панике бегут из города

Новая серия ударов по мостам через Днепр резко осложнила транспортную ситуацию в Киеве. После атак на Южный, а затем Северный мост власти украинской столицы ограничивали движение через ключевые переправы, перестраивали маршруты общественного транспорта и экстренно собирали Совет обороны города.