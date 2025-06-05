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Похудеть с помощью тока и барабанных палочек: простые активности для сброса веса

Похудеть с помощью тока и барабанных палочек: простые активности для сброса веса

С помощью традиционно «похудательного» бега вместе с лишним весом можно заодно потерять любовь к спорту, мотивацию к изменениям, ну и веру в себя… А если не развлекать бабуль на лавке, уныло наворачивая круги вокруг дома, тогда надо в фитнес-клуб.

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