Похудеть с помощью тока и барабанных палочек: простые активности для сброса веса

С помощью традиционно «похудательного» бега вместе с лишним весом можно заодно потерять любовь к спорту, мотивацию к изменениям, ну и веру в себя… А если не развлекать бабуль на лавке, уныло наворачивая круги вокруг дома, тогда надо в фитнес-клуб.