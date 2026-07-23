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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Неожиданно

Неожиданно. 📈 Бензин снова подорожал в Волгоградской области За неделю прибавили в цене АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо: АИ-92 — 67,14 ₽ (+64 коп.

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