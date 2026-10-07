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Романтический рассказ — 69 роз

Романтический рассказ — 69 роз

Воздух в цветочном магазине «Секретный сад» всегда был густым, влажным и прохладным. Он пах влажной землей, срезанными стеблями хризантем, терпким эвкалиптом и едва уловимой, призрачной сладостью лилий.

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