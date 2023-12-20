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Этот таинственный мир

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Всем пригодным для жизни планетам приходит конец

Всем пригодным для жизни планетам приходит конец

Сколько трагедий инопланетных цивилизаций мы пропустили за 13,8 миллиарда лет, прошедших с момента Большого взрыва? Жизнь, должно быть, погибла во многих местах еще до того, как на космической сцене появились люди.

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