«Известия» узнали об отказе многих китайских банков принимать юани из России

Некоторые китайские банки начали уведомлять российских клиентов о прекращении приема платежей из России в юанях и аннулировать ранее проведенные ими трансакции, пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора АО «Первая группа» Алексея Порошина.
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