Air strikes kill at least 72 prospectors in Sudan, rights group says

At least 72 gold prospectors were killed in air strikes Saturday in a border region of Sudan, according to a regional rights group.
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