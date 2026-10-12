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Air strikes kill at least 72 prospectors in Sudan, rights group says

At least 72 gold prospectors were killed in air strikes Saturday in a border region of Sudan, according to a regional rights group.

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