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Курс доллара вырос в России до максимума за четыре месяца

Курс доллара вырос в России до максимума за четыре месяца

Курс доллара к рублю обновил 29 июля максимумы почти за четыре месяца. На форексе американская валюта впервые с 3 апреля поднялась выше 80 рублей, а официальный курс Центробанка (ЦБ) РФ, установленный на 30 июля, превысил 79 рублей впервые с 4 апреля.

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