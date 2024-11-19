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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Епископ Серафим принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню ракетных войск и артиллерии.

Епископ Серафим принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню ракетных войск и артиллерии.

18 ноября 2024 года Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, в сопровождении секретаря Бобруйского епархиального управления протоиерея Сергия Коровинского принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню ракетных войск и артиллерии, которое прошло на базе 51-й гвардейской Оршанской Краснознаменной ордена Александра Невского .

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