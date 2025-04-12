Что россиянам нужно знать о военной пенсии по инвалидности?

Военная пенсия по инвалидности предоставляется военнослужащим, которые служили в силовых структурах и получили инвалидность в результате травмы или болезни, связанной с исполнением служебных обязанностей.
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