Названо имя вероятной цели взрыва в московском ЖК "Алые паруса"

Скорее всего, взрыв будет квалифицирован как терактГлавной целью взрыва в московском элитном ЖК "Алые паруса", который прозвучал утром 3 февраля, мог быть 46-летний Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР.
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