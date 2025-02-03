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Царьград

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Названо имя вероятной цели взрыва в московском ЖК "Алые паруса"

Названо имя вероятной цели взрыва в московском ЖК "Алые паруса"

Скорее всего, взрыв будет квалифицирован как терактГлавной целью взрыва в московском элитном  ЖК "Алые паруса", который прозвучал утром 3 февраля, мог быть 46-летний Армен Саркисян, глава Федерации бокса ДНР.

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