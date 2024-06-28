Белоусов поручил ГШ отреагировать на провокации США из-за активности их беспилотников над Черным морем

В ведомстве считают, что разведдроны дают целеуказания украинским военным для нанесения ударов по объектам РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования в ответ на провокации США из-за активности американских беспилотников над Черным морем.