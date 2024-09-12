Учёные предупреждают: пугающие прогнозы о будущем климата Юлия ЧинковаПо последним исследованиям, проведенным экспертами в области климатологии, в течение следующих 20 лет изменения в атмосфере Земли могут значительно усложнить жизнь огромной части человечества.
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