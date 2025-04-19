Лучший бомбардир молодежки СКА Лутфуллин: «СКА – триггер для многих. О команде ходят слухи по поводу нечестной игры, но это лишь слухи. Ротенберг лично смотрит некоторые матчи»

20-летний нападающий стал лучшим бомбардиром «СКА-1946» в регулярном чемпионате Olimpbet Молодежной хоккейной лиги, набрав 66 (23+43) очка при полезности «плюс 44» в 49 матчах.
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