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Гурьянов забил 9-й гол в сезоне. У него 24 очка в 50 играх

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов забросил шайбу в концовке матча чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 ОТ), переведя игру в овертайм.

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