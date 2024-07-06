Экс-глава Сергокалинского района Дагестана задержан по подозрению в отмывании денег

Все значимые в регионе должности занимали родственники и друзья Магомеда Омарова.фото: freepik.com/wirestock--> Бывший глава Сергокалинского района Дагестана и отец одного из террористов Магомед Омаров задержан по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере.