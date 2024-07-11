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Санчес интересен «Марселю» и «Удинезе». 35-летний форвард – свободный агент

Санчес интересен «Марселю» и «Удинезе». 35-летний форвард – свободный агент

35-летний форвард покинул «Интер» после истечения срока контракта и является свободным агентом. По информации Джанлуки Ди Марцио, две команды заинтересованы в услугах Санчеса.

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