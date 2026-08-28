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"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ

"Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ

Публикации в зарубежной прессе о том, что Москва якобы готовит эскалацию конфликта на Украине, являются традиционной страшилкой, заявил журналистам 28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

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