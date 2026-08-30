Рейтинг стран с самой большой площадью пахотных земель / © World Visualized Согласно данным, представленным на инфографике выше, на долю Индии приходится около 154 миллионов гектаров пахотных земель, тогда как в США — примерно 152 миллиона гектаров.
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