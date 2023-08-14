«Спартак» Кержакова разгромил «Железничар» в чемпионате Сербии – 3:0. Следующий матч – с «Црвеной Звездой»

В 3-м туре чемпионата Сербии команда под руководством Кержакова обыграла «Железничар» со счетом 3:0. В первых трех турах «Спартак» из Суботицы одержал 2 победы и занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
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