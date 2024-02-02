Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Это помогает детям улучшать свои знания Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что образовательные проекты Москвы постоянно расширяют список партнеров, что позволяет улучшать качество материалов для учащихся и преподавателей.