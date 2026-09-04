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Смерти вопреки: российский боец после атаки БПЛА занял опорник и пленил врага

Смерти вопреки: российский боец после атаки БПЛА занял опорник и пленил врага

Российский военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным «Береза» после массированной атаки украинских беспилотников, которая едва не стоила ему жизни, сумел не только выжить, но и захватить опорный пункт Вооружённых сил Украины, а также взять в плен украинского бойца .

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