Смерти вопреки: российский боец после атаки БПЛА занял опорник и пленил врага

Российский военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным «Береза» после массированной атаки украинских беспилотников, которая едва не стоила ему жизни, сумел не только выжить, но и захватить опорный пункт Вооружённых сил Украины, а также взять в плен украинского бойца .
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