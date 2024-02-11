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Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид Кэмерон заранее объявил о победе НАТО над Россией. Дэвид сильно поторопился… Он всегда торопится

Дэвид известен своим подвигом, вполне сравнимым с подвигом У. Черчилля. Пройдут сотни лет и потомки нынешних англичан , скитающиеся в развалинах Лондона и прочих Стоунхеджей будут у костров слушать саги -рэпы своих скальдов.

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Комментарии
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J
Jubar
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2 час.
С С
Чего-то кажется, что Гознак начнет штамповать медали &quot;За взятие Европы&quot;, &quot;За взятие Северной Америки&quot;. Ну может такое стать действительностью? А?
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2 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Никого нам больше &quot;брать&quot; не надо. Чтобы наши солдаты больше не гибли за кого-то,освобождая гейропу. Пусть варятся в своём дерьме.
Ответить
5 мин.

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