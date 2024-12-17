Вмешательство прокуратуры привело к газификации жилых домов в Севастополе

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку исполнения требований действующего законодательства при осуществлении технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газоснабжения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии