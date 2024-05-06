В России иноагенты не смогут участвовать в выборах и занимать госдолжности

Иностранные агенты не смогут участвовать в выборах всех уровней в России, а те, кто стал иноагентами после избрания — обязаны избавиться от этого статуса в течение 180 дней, если хотят продолжить работу в органах власти.
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