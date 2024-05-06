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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В России иноагенты не смогут участвовать в выборах и занимать госдолжности

Иностранные агенты не смогут участвовать в выборах всех уровней в России, а те, кто стал иноагентами после избрания — обязаны избавиться от этого статуса в течение 180 дней, если хотят продолжить работу в органах власти.

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