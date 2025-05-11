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Снукерист.ру

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Барри Хирн о росте World Nineball Tour и «фундаментальных изменениях» в снукере

Барри Хирн о росте World Nineball Tour и «фундаментальных изменениях» в снукере

В интервью Барри Хирн рассказал о серьезных изменениях, которые ждут снукер в ближайшее время, сообщает metrouk По словам Барри Хирна, для WNT все складывается удачно (фото: metrouk) Глава Matchroom Барри Хирн выразил уверенность в перспективах расширения World Nineball Tour (WNT) и отметил значительные преобразования в снукере.

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