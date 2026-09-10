Российская учительница удивилась, что дети в Австралии не обучены правописанию

Россиянка Светлана Данилина, прожившая в Австралии 20 лет, в разговоре с RT рассказала о жизни в чужой стране.
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В статье очень невнятно сформулированна эта особенность, именно для английского языка характерная. Там правописание и звучание имеют очень путаное отношение. Лично я, на каком-то этапе просто плюнул на все мои попытки в этом разобраться согласно правилам - чтобы поберечь мои нервы, и не заработать каку-то болячку от расстройства! Потому, это не столько о том, чтобы не быть в состоянии просто писать от руки, сколько том, чтобы писать грамотно. И с этим сильно помогают компьютерые устройства - давая подсказки относительно правописания, что именно для английского языка, в отличие от русского, даёт огромное преимущество и облегчение.