Актер Виталий Гогунский признался в нежелании сниматься в продолжении сериала «Универ»

Актер Виталий Гогунский вернется в сериал «Универ» из-за серьезных изменений его героя Актер Гогунский рассказал, что не хотел сниматься в продолжении сериала «Универ», поскольку не хотел снова играть глуповатого Кузю.
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