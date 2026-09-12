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Курские новости

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В Курске «Авангард» сыграет с «Салютом» из Белгорода

В Курске «Авангард» сыграет с «Салютом» из Белгорода

«Салют» борется за попадание в тройку призеров, а «Авангард» уже не претендует на высокие места в турнире.

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