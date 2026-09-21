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Царьград

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МИД Китая призвал Германию соблюдать принцип "одного Китая"

МИД Китая призвал Германию соблюдать принцип "одного Китая"

Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с немецким коллегой Йоханном Вадефулем призвал Германию укрепить отношения и соблюсти принцип "одного Китая" для сохранения мира в Тайваньском проливе, что является основой двусторонних связей.

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