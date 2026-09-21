МИД Китая призвал Германию соблюдать принцип "одного Китая"

Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с немецким коллегой Йоханном Вадефулем призвал Германию укрепить отношения и соблюсти принцип "одного Китая" для сохранения мира в Тайваньском проливе, что является основой двусторонних связей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСО закроет Мавзо...
- МИД РФ назвал реа...
- "Все врут": Люди ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым