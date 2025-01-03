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Амарал о Промесе: «Потерять игрока, который был лучшим не только в «Спартаке», но и в чемпионате – очень сложная ситуация. Заменить его было невозможно»

– После того как «Спартак» подписал Угальде, команда потеряла одного из своих лучших игроков – Квинси Промеса, который был арестован в Дубае после осуждения за торговлю наркотиками.

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