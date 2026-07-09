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Daily Storm

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Мобильные огневые группы прикроют от дронов важные заводы Кузбасса

Мобильные огневые группы прикроют от дронов важные заводы Кузбасса

В Кемеровской области усиливают защиту промышленности и закрывают города для грузовиков после атаки на ОмскСпециальные мобильные огневые группы  будут защищать от возможных атак беспилотных летательных аппаратов промышленные предприятия Кемеровской области.

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