Оригинальные бренды без переплат: как заказывать кроссовки и одежду из Китая

Китайская платформа Poizon (Dewu) стала настоящей Меккой для любителей брендовых вещей. Разбираем, как покупать оригинальные кроссовки и одежду дешевле, чем в РФ, как работает система легит-чека и как привезти заказ.
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