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Эксперт объяснил, кому несет пользу земельная реформа Украины

Эксперт объяснил, кому несет пользу земельная реформа Украины

Эксперт объяснил, кому несет пользу земельная реформа Украины AlexCoderЭксперт объяснил, кому несет пользу земельная реформа Украины AlexCoderТак называемая земельная реформа, которую проводят украинские власти, является палкой о двух концах.

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