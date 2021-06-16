Эксперт объяснил, кому несет пользу земельная реформа Украины AlexCoderЭксперт объяснил, кому несет пользу земельная реформа Украины AlexCoderТак называемая земельная реформа, которую проводят украинские власти, является палкой о двух концах.
Эксперт объяснил, кому несет пользу земельная реформа Украины AlexCoderЭксперт объяснил, кому несет пользу земельная реформа Украины AlexCoderТак называемая земельная реформа, которую проводят украинские власти, является палкой о двух концах.
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