Хитовый Ryzen 7 7800X3D уже подешевел в Европе

Ryzen 7 7800X3D продается в Европе всего лишь вторую неделю, но стоимость CPU уже пошла вниз. Данные из каталога немецкого маркетплейса Geizhals говорят о том, что процессор сейчас можно приобрести за 500 евро – против 600 евро на старте продаж.