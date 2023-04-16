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Хитовый Ryzen 7 7800X3D уже подешевел в Европе

Хитовый Ryzen 7 7800X3D уже подешевел в Европе

Ryzen 7 7800X3D продается в Европе всего лишь вторую неделю, но стоимость CPU уже пошла вниз. Данные из каталога немецкого маркетплейса Geizhals говорят о том, что процессор сейчас можно приобрести за 500 евро – против 600 евро на старте продаж.

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