Появления и исчезновения со сцены певицы МакSим не могли не насторожить поклонников

Ситуацию объясняет психолог Самбурский: МакSим пора задуматься о своём отношении к здоровью Причинами нестабильного поведения стали алкогольная зависимость, в свою очередь вызванная стрессом, в чем сама МакSим неоднократно призналась публично.
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