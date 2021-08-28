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Сувенир к годовщине дефолта: куда России потратить миллиарды от МВФ?

Сувенир к годовщине дефолта: куда России потратить миллиарды от МВФ?

Hедавнее предоставление России специальных прав заимствования (так называемых СДР) от Международного валютного фонда в эквиваленте $ 17,54 млрд напоминает о том, что сохранение членства в этой организации порой сопровождается ощутимыми бонусами.

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