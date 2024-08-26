Все время молился: кок провел в затонувшем судне почти три дня

Судовой повар провел в затонувшей у берегов Нигерии лодке три дня. Об этом сообщает Daily Mirror. В мае 2013 года в Гвинейском заливе во время шторма из-за высокой волны перевернулось судно, которое вскоре ушло под воду на глубину 30 метров.