Попала под колёса авто. В Ростове-на-Дону разыскивают водителя черной иномарки, который сбил школьницу и скрылся с места ДТП

Пострадавшей 13-летней девочки помогли очевидцы, которые проезжали мимо места случившейся аварии.Дорожно-транспортное происшествие произошло в Ростове-на-Дону около полудня в среду, на улице Петренко возле дома № 13 в тот момент, когда 13-летняя школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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