Мэрия Новосибирска подает в суд на подрядчика, который не отремонтировал парк

НОВОСИБИРСК, 21 января, ФедералПресс. В Новосибирске мэрия вновь ошиблась с выбором подрядчика. Парк «Каменка» так и не был введен в эксплуатацию в связи с невыполнением подрядчиком работ по контракту в установленные сроки.